Начало июля 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в мире Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало июля 2023 года стало рекордно жарким на Земле за всю историю наблюдений. Четвертого и седьмого июля средняя температура воздуха достигла отметки в 17,2 градуса Цельсия. Об этом рассказала Всемирная метеорологическая организация, которая относится к ООН.

Отмечается, что предыдущий температурный рекорд был зафиксирован еще в августе 2016 года, но тогда средняя температура воздуха на планете была ниже на 0,3 градуса Цельсия.

Ранее KP.RU рассказывал, что не только Россия столкнулась с аномальными показателями температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Южном Федеральном округе температура могла достигать 39 градусов цельсия.

Эксперт также рассказал, что глобальное потепление окажет довольно сильное влияние на Россию. Помимо этого нынешние рекордные показатели он назвал «немыслимыми».