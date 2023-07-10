В России создадут систему управления строительными беспилотниками

Проект «Горизонт» будет конкурентом международному проекту Concept X Фото: pixabay.com

Машиностроительный кластер Чувашской Республики работает над проектом «Горизонт», позволяющим координировать работу разных видов дорожно-строительной техники, среди которых беспилотных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Проект … предполагает использование беспилотных технологий применительно к строительной технике, когда бульдозеры, экскаваторы и самосвалы без участия человека готовят котлован для фундамента небоскреба», - рассказал в интервью с «Газете.Ru» председатель совета Машиностроительного кластера ЧР Григорий Болотин.

В Машиностроительном кластере заявляют, что проект «Горизонт» будет конкурентом международному проекту Concept X, который с прошлого года реализует южнокорейскими компаниями Hyundai и Doosan. Технологическую проработку проекта в России собираются завершить до конца этого года.

Как писал RT, в рамках федерального проекта «Жилье» российское правительство выделит 1,3 млрд рублей девяти регионам страны на строительство инфраструктуры в новых жилых районах.

Тем временем, цифровой график помогает контролировать ход и сроки работ на 116 социальных стройках в Подмосковье. Как сообщал телеканал «360», программа помогает планировать строительно-монтажные работы, начиная от вырубки деревьев.