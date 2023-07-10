Психотерапевт рассказала, как правильно отдыхать на работе

Врач Наумова посоветовала смотреть смешные ролики, чтобы снять стресс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Абзацем» назвала долгое пребывание в сидячем положении и стресс факторами, замедляющие активность мозга, а также рассказала, что сделать для улучшения самочувствия и продуктивности.

Врач рекомендовала «пройтись» для того, чтобы «активизироваться».

«Например, поприседать, сделать какие-то упражнения, прогуляться по офису или выйти на улицу на пять минут», - рассказала она.

Что касается стресса, то данный фактор, по словам эксперта, возникает при переутомлении, а также, когда «сроки поджимают». «Нужна релаксация, и тут видео с природой, животными, птицами, смешные ролики на эту тему тоже помогут. Это будет успокаивать нервную систему». – заявила она, отметив также прослушивание музыки и медитацию.

Наумова также назвала обязательным обеденный перерыв, но предупредила, что частые паузы напротив отвлекают от рабочей деятельности.

«Некоторые люди имеют настолько истощённую нервную систему, что в какой-то момент на работе их клонит в сон. И психоневрологи в таком случае рекомендуют прерваться на кратковременный сон», - добавила она.