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НовостиОбщество10 июля 2023 16:24

Психотерапевт рассказала, как правильно отдыхать на работе

Врач Наумова посоветовала смотреть смешные ролики, чтобы снять стресс
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач Наумова посоветовала смотреть смешные ролики, чтобы снять стресс

Врач Наумова посоветовала смотреть смешные ролики, чтобы снять стресс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Абзацем» назвала долгое пребывание в сидячем положении и стресс факторами, замедляющие активность мозга, а также рассказала, что сделать для улучшения самочувствия и продуктивности.

Врач рекомендовала «пройтись» для того, чтобы «активизироваться».

«Например, поприседать, сделать какие-то упражнения, прогуляться по офису или выйти на улицу на пять минут», - рассказала она.

Что касается стресса, то данный фактор, по словам эксперта, возникает при переутомлении, а также, когда «сроки поджимают». «Нужна релаксация, и тут видео с природой, животными, птицами, смешные ролики на эту тему тоже помогут. Это будет успокаивать нервную систему». – заявила она, отметив также прослушивание музыки и медитацию.

Наумова также назвала обязательным обеденный перерыв, но предупредила, что частые паузы напротив отвлекают от рабочей деятельности.

«Некоторые люди имеют настолько истощённую нервную систему, что в какой-то момент на работе их клонит в сон. И психоневрологи в таком случае рекомендуют прерваться на кратковременный сон», - добавила она.