Экономист рассказал о будущем курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru заявил, что после некоторой стабилизации курса российской валюты на отметке 91 рубль за доллар скорее всего начнется коррекция в коридоре 85-86. Однако, эксперт предупредил, что в долгосрочной перспективе наиболее вероятен общий тренд на постепенный рост американской валюты.

Беляев заявил, что сейчас происходит противодействие экономических и информационных факторов, оказывающих влияние на валюту. Он также отметил, что сокращение расходов бюджета, а также снижение доходов от газа и нефти не могут положительно повлиять на укрепление российскую валюту.

«Мы видим, что большая часть предпринимательства стоит на паузе, поэтому рубль будет и дальше постепенно ослабевать к американскому доллару», - отметил эксперт.

Как писал Life.ru, ключевым фактором поддержки рубля могут стать ужесточение риторики Центробанка РФ и подъем ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов предупредил в беседе с телеканалом «360», что после роста курса доллара произойдет рост цен на товары.