Инвестиционный аналитик Чернов: 12 июля станет понятно, продолжит ли рубль падение

Аналитик: 12 июля станет понятно, укрепится рубль или подешевеет сильнее Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инвестиционный аналитик Владимир Чернов заявил, что дальнейшее направление движения рубля решится 12 июля. В этот день будут опубликованы окончательные данные по платежному балансу РФ и по инфляции за июнь. От того, какие будут озвучены результаты, будет зависеть пойдет ли рубль в сторону укрепления или продолжит падение.

В последние месяцы профицит бюджета сокращался из-за снижения экспортной выручки. Растущие объемы импорта привели к дополнительному спросу на валюту, что привело к росту спроса на нее.

Оценки ЦБ таковы: в январе-мая профицит составил 22,8 млрд долларов. Если показатель будет сокращаться, то рубль ослабнет.

В среду также будет озвучен прогноз по инфляции за июнь, плановые показатели в 3,3% будут превышены, это тоже будет толкать рубль в сторону снижения.

- Если показатели будут лучше прогнозов, то наоборот, немного укрепится, – сказал Чернов РИАМО.

Он прогнозирует, что курс доллара на текущей неделе будет в диапазоне 89,50–95,00, а курс евро в диапазоне 99,00–102,50 рублей.

Тем временем, Центробанк не видит рисков выхода годовой инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% по итогам 2023 года, передает "Газета.ru".

Эксперт по финансовым рынкам Егор Диашов пояснил в беседе с RT, что в нынешней ситуации правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных — на три или шесть месяцев.

А вот хранение денег в иностранных валютах сопряжено с большими рисками, связанными в том числе с политической обстановкой. Такое мнение высказала в беседе с "Известиями" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.