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НовостиПолитика10 июля 2023 20:17

CNN Turk: Турция возможно одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО уже осенью

Парламент республики рассмотрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии
Сергей ГАПЧУК
CNN Turk: Турция возможно одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО уже осенью

CNN Turk: Турция возможно одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО уже осенью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция возможно одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО уже осенью, об этом сообщил телеканал CNN Turk.

«Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом в Вильнюсе сообщил, что Турция согласилась передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс.

По его словам, Эрдогана убедили в кратчайшие сроки направить протокол о присоединении на ратификацию в Великую национальную ассамблею.

При этом Столтенберг не назвал конкретных дат, когда Швеция сможет окончательно стать полноправным членом НАТО. Сначала Анкара должна ратифицировать протокол.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турция станет полноправным членом ЕС.