Кадыров: Спецназ «Ахмат» взял в плен пять солдат ВСУ в районе Клещеевки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Артемовском направлении в ходе оперативных действий в районе Клещеевки бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен пятерых солдат ВСУ, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вот и первые плоды работы спецназа «АХМАТ» в Бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ», - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что всё это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что якобы Клещеевка находится под огневым контролем ВСУ.

Кадыров отметил, что по признанию самих военнопленных, Клещеевка контролируется российскими войсками вопреки распространяемым ЦИПсО слухам и домыслам.

Как писал сайт KP.RU, 9 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова передислоцировался на Артемовское направление.

Он заявил, что такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

Кроме того, глава Чечни опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка. «Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле», - отметил Кадыров.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что с начала 2022 года из Чечни в зону проведения спецоперации отправились более 26 тысяч солдат, из которых почти половина вызвались добровольцами.

Также он рассказал, что на нужды СВО было передано 145 бронированных машин, 931 квадрокоптер, 344 единицы приборов ночного видения, 138 устройств противодействия беспилотникам, более 50 тыс. комплектов боевой экипировки, 28 637 единиц средств связи и многое другое.