Роскосмос начал четвертый открытый отбор кандидатов в отряд космонавтов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роскосмос объявил о начале четвертого открытого набора кандидатов в отряд космонавтов, об этом сообщила госкорпорация на своем сайте.

«Сегодня «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты», - говорится в заявлении.

В конкурсе может принять участие любой гражданин России до 35 лет, соответствующий всем предъявляемым требованиям.

ЦПК будет принимать заявки до 30 октября этого года.

Ранее сайт KP.RU писал о требованиях, предъявляемых к кандидатам в отряд космонавтов.

В открытом конкурсе может участвовать любой дееспособный гражданин России, удовлетворяющий установленным к претендентам требованиям. К конкурсному отбору не допускаются лица, имеющие гражданство или подданство иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Люди, имеющие проблемы с законом, тоже в космос не допускаются. Категоричное «Нельзя!» услышат и те, кто нарушил закон о государственной тайне, а также те, кого по решению суда признали недееспособным или ограниченно дееспособным. Гуманитариям в космосе тоже делать пока нечего.

Отдельно стоит отметить требования к кандидату по росту и массе. Ввиду того, что размеры скафандров и кресел на пилотируемых кораблях строго определены, претендент должен быть ростом не ниже 150 и не выше 190 сантиметров в положении стоя, а также не ниже 80 и не выше 99 сантиметров в положении сидя. Его масса тела должна быть от 50 до 90 килограмм. Максимальная длина ступни – 29,5 сантиметров. Обхват груди – 94 – 122 сантиметра.