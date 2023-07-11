Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечалось, что тревога была объявлена в Днепропетровской области в 1:07, а в Харьковской - в 1:29.

Кроме того, сигнал тревоги звучал на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, 6 июля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Немногим ранее сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

7 июля украинские СМИ сообщали о серии взрывов, зафиксированных в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.