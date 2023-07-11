Вооруженные силы России уничтожили склад с западными авиаракетами в Николаеве Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

В Николаеве склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства был уничтожен российским ударом прошлой ночью, об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия», - сообщил подпольщик.

Лебедев отметил, что по сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части.

10 июля в ходе брифинга Минобороны России сообщило, что ВС РФ в районах Николаева и Краматорска уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня стало известно, что с помощью данных от подпольщиков в Николаеве российские военные уничтожили более 80 единиц техники ВСУ.

Лебедев уточнил, что в ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева. По словам подпольщика, его вели, его ждали, его уничтожили.

После этого Киев вынужден был перебрасывать машины через Одессу.

Также благодаря переданными активистами координатам в марте ВС России уничтожили украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве.