Вооруженные силы России уничтожили склад с западными авиаракетами в Николаеве
Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС
В Николаеве склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства был уничтожен российским ударом прошлой ночью, об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия», - сообщил подпольщик.
Лебедев отметил, что по сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части.
10 июля в ходе брифинга Минобороны России сообщило, что ВС РФ в районах Николаева и Краматорска уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, 17 июня стало известно, что с помощью данных от подпольщиков в Николаеве российские военные уничтожили более 80 единиц техники ВСУ.
Лебедев уточнил, что в ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева. По словам подпольщика, его вели, его ждали, его уничтожили.
После этого Киев вынужден был перебрасывать машины через Одессу.
Также благодаря переданными активистами координатам в марте ВС России уничтожили украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве.