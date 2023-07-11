CNN: ФБР работало с СБУ по удалению пророссийских аккаунтов в соцсетях Фото: Иван МАКЕЕВ

ФБР США работало вместе с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.

По данным телеканала, комитет намерен использовать доклад, чтобы заявить, что ФБР неправомерно вмешивалась в свободу слова.

«Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию», - говорится в сюжете.

Телеканал отметил, что согласно докладу, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передала Meta* на рассмотрение, на самом деле содержали критику России.

Комитет утверждает в своем докладе, что СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы «распространявших российскую дезинформацию», а ФБР передавала эти списки соцсетям.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил о личной виновности в том, что соцсеть подвержена корпоративному и государственному влиянию.

Дорси отмечал, что компания стала «слишком могущественной», что стало ему «совершенно ясно» после того, как Twitter приостановил действие аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в 2021 году.

Экс-глава соцсети сказал, что самой большой его ошибкой было «вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы соцсети управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих Twitter, которые бы позволили им настроить его под себя».

Напомним, в конце ноября 2022 года владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы. Он указал, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы.

* Деятельность Meta (Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.