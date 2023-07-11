Депутат Хамзаев предложил перенести торговлю алкоголем и сигаретами на спецкассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили перенести розничную торговлю алкоголем и сигаретами на специальные кассы. Таким образом, покупатели данной продукции будут разведены с теми, кто пришел за продуктами или бытовыми товарами.

Свое предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Депутат отмечает, что в настоящий момент уже действуют значительные ограничения в продаже данной продукции, например, табак скрыт от глаз покупателя. Тем не менее, табачные диспенсеры и алкоголь могут увидеть несовершеннолетние, так что лучше предусмотреть отдельные зоны продаж.

-Перенести в зоны, скрытые от глаз ребенка, а также специализированные монотоварные кассы, предназначенные исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями, - цитирует Rt текст обращения.

Одна выкуренная сигарета подростком способна привести к опасным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Владимир Скавыш.

- Вред физическому здоровью от курения развивается постепенно, но психологический вред (психологическая зависимость) – с первого раза, с первой «пробы». Особенно, если сверстники ободряют данный стиль поведения подростка, - сказал он "Газете.ru".

Главными причинами смертности в России остаются рак и сердечно-сосудистые заболевания. Не последнюю роль в этом играют алкоголь и курение табака. Если в случае со спиртным действует запрет на свободную продажу с 10:00 до 23:00, то в отношении сигарет и других содержащих никотин продуктов такого ограничения нет.

Политолог Алексей Ярошенко Ярошенко предложил ввести такой же запрет на никотин. Телеканалу "360" он пояснил, что ограничение на продажу алкоголя в ночные часы оказалось очень эффективным. Большая часть людей, которые не могут купить спиртное после 23:00, сохранили свое здоровье.

Ранее, в России ввели запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, но это ограничение не везде соблюдается. Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил "Известиям", что во время проверок во многих регионах были зафиксированы нарушения.