Аналитик рассказал, как накопить деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестиционный консультант Никита Мурлейкин в беседе с Lenta.ru рассказал, как можно накопить значительную сумму, откладывая по 10 тысяч рублей каждый месяц, уточнив, что для этого необходимо помнить о периодичности формирования сбережений, а также использовать разные финансовые инструменты.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета», - рассказал аналитик.

Так Мурлейкин привел пример, что инвестор вносит на ИИС 100 тысяч в видео стартового, а со следующего месяца ежемесячно в течение трех лет пополняет данный счет на 10% от доходов, то есть на 10 тысяч руб. Согласно подсчетам, после вычета налогов доход инвестора за три года составит 85,5 тысяч рублей.

Эксперт Вениамин Степаненко рассказал «Известиям» о правилах формирования привычки инвестировать, отметив, что инвестировать стоит не из любопытства, а для того чтобы добиться результатов.

Как сообщил RT, опрос показал, что около 32% российских граждан мечтают накопить деньги на собственную квартиру, а для осуществления такой мечты готовы отказываться от походов в кафе и рестораны (35%), сократить траты на развлечения (28%) и покупку одежды (26%).