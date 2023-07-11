Созданы таблетки для прогноза качества воздуха Фото: pixabay.com

В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) разработали таблетки из измельченного порошка эвкалипта (Eucalyptus globulus Labill), а также фикусов (Ficus microcarpa L.f. и Ficus benjamina L.), позволяющих установить качество воздуха, а также спрогнозировать его состоянии в будущем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ОИЯИ.

В средней полосе такой мониторинг проводили при помощи мха, который эффективно концентрирует загрязняющие вещества из воздуха и осадков. Кроме того, он не имеет корневой системы, а значит вклад других источников, за исключением атмосферных выпадений, во многих случаях ограничен.

«Эвкалипт и фикус оказались настолько хорошими биомониторами, что при анализе мы могли даже различить, где был отобран тот или иной образец: с деревьев вдоль крупных автомагистралей или внутри городов», - рассказал старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, участник и один из инициаторов работ Ваель Бадави.

Листья нужно определенным образом промыть, а позже измельчить и из порошка изготовить специальные таблетки, которые позже облучались в Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ). Кроме 30 образцов листьев эксперты также отобрали столько же образцов почвы в местах произрастания растений. Обнаруженные элементы сравнивались.

Специалисты провели расчет потенциального экологического риска, выяснив, что в будущем опасность для местного населения могут представлять мышьяк и кадмий.

Как сообщали «Известия», в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» прописаны планы, согласно которым со следующего года в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а уже к 2030 году их число хотят довести до 20 видов.

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