Эксперт по питанию назвала пять изменений в рационе для людей после 50 лет

Нутрициолог Свиридова рекомендовала людям старше 50 пить костный бульон Фото: Shutterstock

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала «Газете.Ru» об изменениях в рационе после 50 лет, которые помогут сохранить здоровье.

Эксперт рекомендовала увеличить количество белка, который поддерживает здоровье мышц и костей, а его дефицит грозит здоровью коже лица, которая потеряет упругость и будет дряблой.

Раз в неделю Свиридова рекомендовала выпивать чашку костного бульона, улучшающего здоровье суставов и пищеварительной системы. При этом призвала отказаться от мясных полуфабрикатов.

«Сосиски и ветчина проходят многократную обработку перед тем, как попасть на прилавок. Большое содержание соли, сахара и жира делают продукт очень калорийным», - заявила она.

Также, по ее словам, нужно снизить потребление кофе, которое приводить к перепадам кровяного давления.

Для поддержания здоровья кожи и волос, а также зрения, специалист посоветовал продукты, содержащие витамин E, такие как авокадо, семена и орехи. Кроме того, заявила о необходимости есть больше зелени.

«Зелень богата витамином C. Мы привыкли слышать это о цитрусовых, но на самом деле содержание этого витамина высоко и в рукколе, петрушке и салате», - отметила она.

Как рассказал «Пятый канал», для сохранения молодости кожи после 50 лет нужно питаться разнообразно, избегать дефицита жидкости, витаминов и микроэлементов, а также уменьшить количество соли в еде до пяти граммов.

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