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НовостиЗдоровье11 июля 2023 9:48

Эксперт по питанию назвала пять изменений в рационе для людей после 50 лет

Нутрициолог Свиридова рекомендовала людям старше 50 пить костный бульон
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нутрициолог Свиридова рекомендовала людям старше 50 пить костный бульон

Нутрициолог Свиридова рекомендовала людям старше 50 пить костный бульон

Фото: Shutterstock

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала «Газете.Ru» об изменениях в рационе после 50 лет, которые помогут сохранить здоровье.

Эксперт рекомендовала увеличить количество белка, который поддерживает здоровье мышц и костей, а его дефицит грозит здоровью коже лица, которая потеряет упругость и будет дряблой.

Раз в неделю Свиридова рекомендовала выпивать чашку костного бульона, улучшающего здоровье суставов и пищеварительной системы. При этом призвала отказаться от мясных полуфабрикатов.

«Сосиски и ветчина проходят многократную обработку перед тем, как попасть на прилавок. Большое содержание соли, сахара и жира делают продукт очень калорийным», - заявила она.

Также, по ее словам, нужно снизить потребление кофе, которое приводить к перепадам кровяного давления.

Для поддержания здоровья кожи и волос, а также зрения, специалист посоветовал продукты, содержащие витамин E, такие как авокадо, семена и орехи. Кроме того, заявила о необходимости есть больше зелени.

«Зелень богата витамином C. Мы привыкли слышать это о цитрусовых, но на самом деле содержание этого витамина высоко и в рукколе, петрушке и салате», - отметила она.

Как рассказал «Пятый канал», для сохранения молодости кожи после 50 лет нужно питаться разнообразно, избегать дефицита жидкости, витаминов и микроэлементов, а также уменьшить количество соли в еде до пяти граммов.

Диетолог Мария Алдонина рассказала, как избавиться от жира после 50 лет. Как сообщал телеканал «360», специалист рекомендовала белковую пищу и домашнюю еду.