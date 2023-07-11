Нутрициолог рассказала, как есть шоколад без вреда для здоровья Фото: pixabay.com

Нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО рекомендовала при поедании шоколада помнить о калорийности, сбалансированности и разнообразие рациона, а также учитывать нормы кофеина, отметив, что это поможет не навредить здоровью и не поправиться.

«Помните про сбалансированность и разнообразие рациона - пусть одни продукты не вытесняют другие. Какой шоколад есть - выбираете по своим вкусовым предпочтениям. Более качественным будет тот, в составе которого содержится какао-масло, а не трансжиры», - заявила она.

Ковылкина рекомендовала помнить, что в 100 г горького шоколада содержится около 40 мг кофеина, а чем более горький шоколад, тем выше в содержание кофеина.

Сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов посоветовала не употреблять перед сном тяжелую пищу. Как сообщал ОТР, эксперт заявили, что можно съесть 100 грамм шоколада, который даст 600 калорий, однако 50 калорий затратите на то, чтобы переварить его.

При этом эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова отнесла шоколад к продуктам, которые станут настоящим «топливом» для организма утром. Как писал Life.ru, специалист также назвала яйца и цитрусовые.