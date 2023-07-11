Марочко: ВСУ в попытках прорвать оборону у Артемовска теряют до батальона за сутки Фото: REUTERS

Бывший подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки прорвать линию обороны ВС России и ежедневно теряет порядка батальона личного состава.

“Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удаётся. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава”, — рассказал Марочко РИА Новости.

По данным военного, основные удары командование ВСУ проводит в районе Артемовска, Соледара и Васюковки.

Напомним, недавно командир батальона ВСУ рассказал канадскому изданию СВС о том, как проходят бои на линии соприкосновения. По его словам, лишь за одну попытку штурма подразделение в 400 бойцов может потерять убитыми и ранеными до ста человек, при этом на место потерянных опытных бойцов киевский режим ставит плохо обученных мобилизованных.

Также недавно американские наемники ВСУ рассказали изданию Daily Beast, что бои на Украине гораздо страшнее и тяжелее, чем в Афганистане и Ираке, а в рядах украинских войск слишком много плохо обученных бойцов, которым “нечего делать на поле боя”.