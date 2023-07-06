Комбат ВСУ рассказал CBC о потере ста своих лучших бойцов всего за один бой Фото: REUTERS

Командир батальона украинской армии рассказал историю о гибели самых боеспособных бойцов в подразделении всего за одно сражение.

“Мы понесли большие потери. Из 420 солдат у нас сто убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас”, — приводит слова офицера канадское издание CBC.

Военный отметил, что это подразделение до сих пор не может оправиться от разгрома в том бою, а место опытных солдат занимают призывники, обученные в ускоренном темпе на двухнедельных курсах.

Журналист издания Нил Хауэр подчеркнул, что украинские подразделения несут тяжелые потери из-за качественно подготовленной линии обороны ВС РФ.

“Особенно сильна первая линия обороны”, добавил украинский комбат.

Напомним, недавно американские наемники, принимавшие участие в боях на стороне ВСУ, рассказали изданию Daily Beast, что бои в зоне конфликта на Украине гораздо страшнее и тяжелее, чем в Афганистане и Ираке, а в подразделениях украинской армии “много тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя”.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что союзники Зеленского в своем желании показать единство Запада в поддержке Украины совершают преступную ошибку, сознательно отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение и в разные страны НАТО, тем самым обрекая их на смерть.