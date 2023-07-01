Daily Beast: наемники из США заявили, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке Фото: REUTERS

Издание Daily Beast заявило, что американские наемники, принимавшие участие в боях в зоне конфликта на Украине на стороне ВСУ, были шокированы тяжелейшими боями и обстановкой на линии соприкосновения.

“Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине”, — отметил американский наемник с позывным “Бам”, добавив, что бои в текущем конфликте намного страшнее.

Также он отметил, что подразделения украинской армии состоят далеко не из профессиональных военных, а уровень подготовки бойцов ВСУ оставляет желать лучшего.

“Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя”, — заявил Бам.

Напомним, недавно французская газета Le Monde сообщала, что бойцы ВСУ в ходе подготовки к текущему наступлению в армии Франции шокировали французских инструкторов НАТО своими криками и плохой слаженностью, из-за чего критике подверглись даже сами военные наставники.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также отмечал, что “успешность” текущего наступления показывает плохую подготовку украинской армии к серьезным наступательным операциям.