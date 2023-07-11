Стилист рассказал, как восстановить волосы после отпуска Фото: Shutterstock

Стилист Иван Субота в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал по возвращении из отпуска пересмотреть свой домашний уход за волосами.

По его словам, необходимо сделать салонные процедуры, которые направлены на очищение кожи головы, а также восстановление структуры волос по длине.

«Если у вас нет возможности записаться к стилисту, пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли», - заявил специалист, посоветовав ополаскивать волосы минеральной водой комнатной температуры.

Кроме того, Субота заявил, что в шампунь стоит добавить несколько капель масла авокадо или макадамии, что поможет дополнительно увлажнить волосы.

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