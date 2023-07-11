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НовостиЗдоровье11 июля 2023 11:41

Стилист рассказал, как восстановить волосы после отпуска

Стилист Субота рекомендовал для восстановления волос ополаскивать их минералкой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Стилист рассказал, как восстановить волосы после отпуска

Стилист рассказал, как восстановить волосы после отпуска

Фото: Shutterstock

Стилист Иван Субота в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал по возвращении из отпуска пересмотреть свой домашний уход за волосами.

По его словам, необходимо сделать салонные процедуры, которые направлены на очищение кожи головы, а также восстановление структуры волос по длине.

«Если у вас нет возможности записаться к стилисту, пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли», - заявил специалист, посоветовав ополаскивать волосы минеральной водой комнатной температуры.

Кроме того, Субота заявил, что в шампунь стоит добавить несколько капель масла авокадо или макадамии, что поможет дополнительно увлажнить волосы.

Врач-дерматовенеролог Ольга Дегтярева рассказала о том, как добиться густоты волос. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявила, что в организме должно быть достаточно цинка и железа, отметив, что в рационе должны присутствовать животные жиры.

Основатель школы колористики Татьяна Лисина рассказала «Пятому каналу» о пользе стрижки кончиков волос, уточнив, что при большей длине, меньше компонентов содержится в структуре волоса, поскольку они подвергаются каждодневным манипуляциям.