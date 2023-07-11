Михаил Дегтярев обсудил реализацию инвестпроектов с главой Амурского района

Положительную динамику району обеспечивают крупные производства. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

На первый план в беседе губернатора с главой Амурского района вышли вопросы привлекательности муниципалитета для инвесторов и определения точек для дальнейшего развития территории.

Глава региона начал обсуждение повестки, отметив положительную динамику по базовым социально-экономическим показателям и продуктивность расположенных в районе производств.

- Успехи демонстрирует Амурский гидрометаллургический комбинат и часть предприятий Малмыжского ГОКа Русской медной компании. В районе работает Амурская лесопромышленная компания – самая крупная в своей отрасли на Дальнем Востоке. Широко известны за пределами края патронный завод «Вымпел» имени П.В. Финогенова и Дальневосточное производственное объедение «Восход», - пояснил Михаил Дегтярев.

Глава района Павел Боровлев привел конкретные цифры, которые показывают, что заявления о росте – не просто слова. Так, оборот крупных и средних предприятий и организаций в 2022 году вырос на семь процентов по сравнению с показателем 2021 года и дошел до отметки в 53 миллиарда рублей.

Объем инвестиций всего за год вырос почти вдвое, что стало возможным благодаря реализации 13 крупных инвестпроектов на территории Амурского района. В их числе – строительство производственного гидрометаллургического комплекса по переработке упорных и дважды упорных золото-серебросодержащих концентратов, а также освоение месторождения на Малмыже и электрификация железной дороги на участке «Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре».

Крупные предприятия, в свою очередь, выполняют социальные обязательства, осуществляя проекты по благоустройству муниципалитета. За 2022 год более 270 миллионов рублей пошли на реконструкцию набережной, обновление территории ботанического сада, проведение фестиваля «Аист над Амуром» и другие проекты. Кроме того, частные вложения позволили составить проектно-сметную документацию, с помощью которой будет проведен капитальный ремонт трех школ в Амурске и еще одной в селе Вознесенское. Благодаря ПСД, район смог стать частью программы «Модернизация школьных систем образования» и получить более 500 миллионов рублей из федерального бюджета.

Амурский район, как и весь край, с первых дней активно участвует в работе по поддержке бойцов, выполняющих поставленные президентом России задачи. Губернатор поддержал стремление муниципалитета и призвал продолжать в том же духе.