Стало известно, можно ли собакам мороженое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО призвал не давать собакам мороженое, отметив, что оно содержит вредные для здоровья животного компоненты.

«Мороженое вредно для собак. В нем содержится молоко, которое плохо переваривается, кроме того, там много сахара. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье», - заявил специалист, рекомендуя приготовить «угощения из любимых продуктов собаки», отметив, что такая еда «принесет не только радость, но и пользу питомцу».

Хорошей альтернативой мороженному Голубев назвал игрушку конг, сделанную из безопасной резины с отверстием внутри. По его словам, в такую игрушку можно положить влажный корм или пюре из овощей и фруктов, после чего отправить ее в морозилку, а позже предложить собаке.

Врач-нутрициолог и коуч Татьяна Якушова назвала мороженое вкусным десертом, не приносящим пользы. Как писал RT, специалист не советует есть мороженое людям с сахарным диабетом, с заболеваниями желчного пузыря, ЖКТ и ожирением.

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru рекомендовала людям есть протеиновое мороженое или сорбет вместо пломбира.