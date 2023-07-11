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НовостиЭкономика11 июля 2023 14:20

Госдума приняла закон о введении цифрового рубля в России

Закон определяет понятия, связанные с цифровым рублем
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Госдума приняла закон о введении цифрового рубля в России

Госдума приняла закон о введении цифрового рубля в России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума во втором и третьем чтении во вторник 11 июля приняла закон о внедрении цифрового рубля в России. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Соответствующий закон определяет понятия, связанные с цифровым рублем, устанавливает оператора платформы цифрового рубля, а также порядок открытия, ведения и закрытия счета.

До 31 декабря 2024 года Банк России и Росфинмониторинг будут согласовывать круг пользователей платформы цифрового рубля, а также список видов операций и их пороговые значения.

В Центробанке также говорили о том, что цифровой рубль станет дополнением к другим его формам, а не замещением наличных денег. Одновременно в обороте будут находиться наличные, безналичные и цифровые рубли. Цифровой рубль позволит сделать оборот денег более прозрачным.