Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления.

По состоянию на 11 июля, потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

“Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление? В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО?”, - сказал министр обороны РФ журналистам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украине в ряды ВСУ официально вступили 11675 иностранных наемников из более чем 80 стран. К настоящему моменту лишь 2 тысячи наемников остались на Украине, остальные перехотели участвовать в боях на стороне киевского режима, а около 5 тысяч наемников было уничтожено российской армией.