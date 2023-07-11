Минобороны России: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, сообщил о контратаке российских сил на Краснолиманском направлении.

По словам Шойгу, Вооруженный силы РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении. Войска продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Также в российском ведомстве заявили о безуспешных попытках ВСУ вести наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, в девяти атаках на Донецком направлении было уничтожено до 250 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 105, на Южно-Донецком и Запорожском до 90 военнослужащих, на Купянском до 20, а на Херсонском более 50.

Всего с начала наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным на 11 июля, потеряли более 26 тысяч военных и свыше трех тысяч единиц различного вооружения, добавили в Минобороны России. А с начала СВО на Украине в ряды ВСУ официально вступили 11675 иностранных наемников из более чем 80 стран.