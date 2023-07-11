ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Токмак Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы.

В оперативных службах региона сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Токмак в 17:15 по местному времени. По предварительной информации, украинские боевики воспользовались кассетными снарядами. Попадания были зафиксированы в районе местной птицефабрики, а также при выезде из Токмака в сторону Васильевки.

Напомним, 7 июля США с одобрения президента Джозефа Байдена анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов, что встретило негативную реакцию у мирового сообщества, в том числе у Германии, второго после американцев поставщика вооружений ВСУ.

Накануне в Белом доме заявили, что Киев дал письменные гарантии Вашингтону о неприменении кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации, а также в населенных пунктах Украины.