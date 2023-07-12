Под Оренбургом в детских садах произошло массовое отравление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в детских садах в Орске, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города Орска», - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что специалисты уже выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, причина устанавливается.

Как писал сайт ORENBURG.KP.RU, 11 июля в Орске после 20:00 в скорую помощь стали массово обращаться родители детей нескольких детсадов. У всех детей похожий симптом: рвота.

Минздрав региона заявил, что сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей. Вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации несовершеннолетних.

Отмечалось, что на место выехала глава минздрава области Татьяна Савинова вместе со специалистами Областной инфекционной больницы. Проводится оперативный медицинский. По данным ведомства, всем детям оказывается необходимая помощь.

Кроме того, по факту прокуратурой организована проверка. Надзорное ведомство проверяет, как было организовано питание в детских садах города.