Сейм Польши принял постановление о Волынской резне и призвал Киев признать вину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, об этом сообщили на сайте нижней палаты польского парламента.

«11 июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье - кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (ОУН)*», - говорится в постановлении.

В документе указано, что в этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии (УПА)*, неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей.

Отмечается, что в результате этой трагедии погибли более ста тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек покинули свои дома, опасаясь такой же судьбы.

«Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны», - сказано в постановлении.

Как писал сайт KP.RU, статье для The New York Times рассказали, что пожилая жительница Польши, которой в 1943 году удалось спастись от украинских нацистов, встретила в своем селе их потомков.

Сообщалось, что женщина стала обращать внимание на незнакомых ей людей, которые оказались беженцами с Украины. По ее словам, тогда она вспомнила крики «убивай поляков», которые слышала в своем селе, когда была ребенком.

По мнению бабушки, тогда украинцы совершали «ужасные вещи», а сейчас их потомки совершенно не раскаиваются.

Как напомнило издание, то, что делали украинские нацисты в 40-х годах ХХ века, оставило тяжелый след в польском обществе.

Напомним, в ноябре 2022 года польский политолог Лешек Сыкульский в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил, что Украина должна извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как «волынская резня».

Политолог подчеркнул, что отсутствие извинений и непризнание Украиной факта геноцида возмутительными на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы.