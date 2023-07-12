Стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку на Сахалине, возбуждено дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело, об этом сообщило СК РФ по Сахалинской области.

«Следственным отделом по г. Углегорск по факту нападения безнадзорных собак на 7-летнюю девочку на ул. Инженерной, в результате чего ей причинены телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Как писал сайт SAKHALIN.KP.RU, ранее пресс-служба прокуратуры Сахалинской области сообщила, что по факту нападения собак на семилетнюю девочку организована проверка.

Уточнялось, что в рамках уголовного дела следователи установят обстоятельства произошедшего, степень вреда, причиненного здоровью ребенка.

Кроме того, прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак на территории города, а также организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных.

Напомним, 6 июля на жительницу Смоленска напали несколько бродячих псов. Женщина рассказала, что животные уже давно разгуливают по этой местности, поэтому она привыкла встречать бездомных собак каждый день. Однако в этот раз две дворняги напали на нее около мусорных контейнеров.