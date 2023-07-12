WP: Делегация США разозлилась из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине Фото: REUTERS

Заявление Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США в Вильнюсе, об этом написала газета Washington Post со ссылкой на чиновника.

Перед началом саммита НАТО, Зеленский написал в своих соцсетях, что это «беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок ...для членства Украины в альянсе». Он заявил, что это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев.

«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», - сообщил чиновник.

Издание отметило, что авантюра Зеленского использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран-членов НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили в статье.

Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин в своей статье отметил, что очередное жестокое разочарование настигло и скрутило президента Украины Зеленского. Настолько масштабное, что он даже не стал его скрывать.

Автор уточнил, что все из-за того, что партнеры и союзники Украины так и не решились пригласить его в свою компанию в НАТО в качестве полноправного члена.

«И Украина так и останется болтаться где-то снаружи каким-то недочленом», - подчеркнул Гришин.

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс потеряет актуальность, если украинская армия не сможет одержать победу над Россией на поле боя.

Напомним, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения в ходе так называемого контрнаступления.