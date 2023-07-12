ВНИИ ГОЧС: Аномальная жара может погнуть рельсы в четырех федеральных округах Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причинами происшествий в четырех федеральных округов страны. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

В сообщении уточнили, что речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, …также деформацией железнодорожного полотна», - отметили в институте.

Как писал сайт URAL.KP.RU, настоящее пекло накрыло Свердловскую область. 11 июля в Екатеринбурге воздух впервые за 187 лет наблюдений прогрелся до 40 градусов по Цельсию.

Отмечалось, что до этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 16 июля 2020 года 39,1 градуса. В Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-41 градусов.

Кроме того, в соседних Челябинских и Курганских областях также сохраняется высокая пожарная опасность.

Тем временем, 11 июля в Лазаревском районе Сочи прошел крупный град. В результате стихия повредила крыши частных домов и машины.

Власти уточнили, что эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. В мэрии добавили, что среди населения пострадавших нет.