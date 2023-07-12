Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности над Японским морем Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Издание уточнило, что снаряд был запущен из района Пхеньяна. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 15 июня.

Других подробностей агентство не приводило.

Как писал сайт KP.RU, Пхеньян неоднократно производил пуски баллистических ракет в сторону Японского моря.

Так, 26 марта КНДР запустила баллистическую ракету. 14 марта КНДР запустила баллистическую ракету. При этом южнокорейские военные не смогли ее опознать. 12 марта Северная Корея выпустила две неустановленных крылатых ракеты.

Напомним, в феврале сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.