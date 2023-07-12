Крупный пожар произошел на стройплощадке под ЛЭП в Екатеринбурге Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Екатеринбурге на стройплощадке произошел крупный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел в ночь на среду, 12 июля, на улице Сибирский тракт. Причиной происшествия стали загоревшиеся поддоны, а также строительные бытовки, расположенные на открытой площадке.

«Была угроза распространения на контейнеры и на припаркованную технику на территории базы. Угроза личному составу сохранялась, пока не было отключено напряжение», - сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области Егор Бухряков.

В 4:17 (2:17 по мск) на место прибыли 33 спасателя и 11 пожарных машин, которым удалось локализовать пожар. На месте развернули оперативный штаб, однако потушить пожар смогли только в 5:51.

Днем ранее, 11 июля, пожар произошел в фитнес-клубе. Причиной стало короткое замыкание, однако помощь пожарных не потребовалась.