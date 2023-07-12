Названа возможная причина массового отравления детей в детсадах города Орск

Названа возможная причина массового отравления детей в детсадах Орска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной массового отравления детей в детсадах Орска, предварительно, назван йогурт. Об этом сообщили в администрации города.

В городской администрации отметили, что йогурт производил Новотроицкий молокозавод, молочную продукцию которого изъяли, а деятельность самого предприятия была приостановлена на время проверки.

«Образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки», - сказано в заявлении администрации.

Напомним, в минувший вторник, 11 июля, медицинские сотрудники сообщили, бригады скорой помощи выезжали 36 раз на вызовы к детям в возрасте от трех до шести лет, которые имели одинаковые симптомы. Отмечалось, что все они были в детсадах разных районов города, однако им поставили один предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Госпитализировали восемь пациентов в состоянии средней степени тяжести.