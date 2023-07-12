Пленный боевик «Азова»* признался в расстреле мирного жителя Мариуполя Фото: REUTERS

Пленный боевик националистического полка «Азов»* рассказал об убийстве им безоружного мирного жителя Мариуполя.

Как передает РИА Новости, националист расстрелял мужчину в марте прошлого года, о чем признался, когда давал показания российским силовикам. По словам пленного, он убил мирного жителя, когда находился на наблюдательной позиции в полуразрушенном многоэтажном доме.

«Этот мужчина появлялся неоднократно. 27 числа он подошел ближе и вел наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал на бок, далее перевернулся на спину», – сказал боевик.

В свою очередь представитель российских силовых органов отметил, что в то время в Мариуполе артиллерийский огонь с российской стороны никто не корректировал, поэтому можно уверенно сказать, что мирный житель был расстрелян именно «азовцами»*.

Напомним, в июне 2023 в Донецкой народной республике осудили боевика «Азова»*, который убил мирного жителя Мариуполя. 25-летнему Ренату Алиеву назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

*Запрещенная в России террористическая организация