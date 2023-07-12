Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил о шести прилетах ВСУ по поселку Тёткино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны украинских войск. На двух улицах было зарегистрировано шесть прилетов. Об этом сообщил курский губернатор Старовойт.

Как сообщил глава региона, были повреждены фасады, окна и заборы двух домов. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и линии электропередачи, из-за чего часть поселка была обесточена.

«Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины … Обязательно окажем помощь собственникам ... Аварийные бригады приступили к восстановлению», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, утром в понедельник, 10 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли поселок Теткино в Курской области. Тогда было насчитано восемь прилетов, снаряды повредили десять домов. При этом один из них попал в линию электропередачи, из-за чего населенный пункт также был частично обесточен.