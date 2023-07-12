Подполковник ВС США Дэвис: Украина никак не сможет победить в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Украина никак не сможет победить в конфликте с Россией, считает подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Об этом пишет 19FortyFive.

По его словам, правда такова, что ни сейчас, ни в будущем нет никаких путей и перспектив к победе Украины, даже несмотря на помощь Запада. Дэвис отметил, что наступление киевских военных оказалось очень неудачным, из-за этого РФ нанесла тяжелый удар по ВСУ с помощью мощной обороны. Попытки киевского режима победить приведут лишь к еще большим потерям среди украинцев.

"Сейчас неясно, сможет ли Украина призвать сотни тысяч дополнительных военнослужащих, а также сможет ли Запад произвести такое количество бронетехники и повлияет ли это каким-либо образом на исход конфликта", - заявил Дэвис.

12 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. В Авдеевке и Ласточкино у российских войск тоже есть определенные успехи, идет изменение позиций.