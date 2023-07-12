Шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца Фото: Олег ЗОЛОТО

У шестилетнего ребенка из Омской области развилось психическое расстройство после того, как его мать у него на глазах зарезала отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета (СК).

Как сообщается, будут судить 44-летнюю жительницу села Андреевка в Омского района, которая в декабре прошлого года набросилась на своего 59-летнего мужа с ножом, а причиной ее нападения была ревность. Мужчина скончался от полученных травм, а все это происходило на глазах у шестилетнего сына.

«В ходе следствия выяснилось, что у шестилетнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы», - сказано в заявлении Следственного комитета.

В отношении обвиняемой в убийстве мужа женщины было возбуждено уголовное дело, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», а ребенка изъяли из семьи.

Напомним, в конце прошлого года девушка убила своего отца за многолетние придирки. Убийство произошло на семейном застолье в день рождения матери.