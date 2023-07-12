Умер Милан Кундера, писатель и автор "Невыносимой легкости бытия". Фото: Youtube

На 95-м году жизни в среду 12 июля умер известный французский писатель Милан Кундера. Об этом сообщает телеканал CT24.

Французскому писателю чешского происхождения было 94 года. Обстоятельства и причины смерти Милана пока не называются.

Кундера являлся известным романистом 20 столетия. Среди известных произведений, написанных им, есть "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Книга смеха и забвения", "Вальс на прощание" и многие другие. Милан Кундера неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

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