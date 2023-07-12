Специалисты заявили о глобальном «интернет-апокалипсисе» в 2025 году Фото: "КП" Архив

Экперты предупредили, что через два года на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая вызовет «интернет-апокалипсис». Об этом пишет портал Daily Star.

Причиной такому явлению будет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году, а это может привести к серьезным нарушениям работы компьютеров по всему миру и отключению электроэнергии.

Солнечные циклы начали регистрировать с 1755 года, когда Солнце завершило 25 циклов, но, как сообщается, последний цикл отличается от предыдущих. Эксперты заявляют, что он ускорился и проходит намного быстрее обычного, что привел к частым солнечным извержениям и другим событиям.

Солнечная цикличность - периодические изменения в солнечной активности. Как писал сайт KP.RU, максимум Солнечного 25-ого цикла ожидается в июле 2025 года.