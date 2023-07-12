Минобороны Нидерландов: обучение ВСУ управлению F-16 займет до восьми месяцев

Минобороны Нидерландов: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 займет до восьми месяцев Фото: REUTERS

Обучение летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 займет от полугода до 8 месяцев. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на форуме НАТО.

По ее словам, сейчас начинается деятельность в сторону подготовки пилотов. При этом, для того, чтобы пилоты начали пользоваться истребителями, необходимо отдельное разрешение со стороны Вашингтона

"Как только Вашингтон дал зеленый свет на подготовку, то мы начали реализовывать соответствующие меры. Но для передачи объектов необходимо нужно отдельное решение со стороны Вашингтона, это следующий шаг", - сказала она.

Также Олленгрен заявила, что "Вашингтон не тянет с решениями", стороны сначала хотят посмотреть, как будет двигаться сам процесс обучения. По предположениям, на это уйдет от 6 до 8 месяцев. Начало обучения стартует в августе в Дании.

Ранее главы Минобороны Дании и Нидерландов сообщили, что коалиция из 11 стран начнет подготавливать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.