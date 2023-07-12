Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что рассказывает дочери про покойную тетю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весной прошлого года в семье покойной певицы Жанны Фриске произошло радостное событие: сестра артистки Наталья стала мамой девочки с необычным именем Луна. Недавно, общаясь с подписчиками, ей пришлось затронуть непростую для нее тему.

Так, у Натальи поинтересовались, будет ли она рассказывать дочери о своей покойной тете. В ответ на такой вопрос сестра Жанны Фриске заявила, что уже сделала это. Причем, Наталья утверждает, что Луна знает не только о своей знаменитой тете, которая умерла от рака, но и о двоюродном брате.

«Я ей всегда о ней говорю и о Платоне», - ответила сестра Жанны Фриске.

Сайт KP.RU писал о долгом пути Натальи Фриске к материнству. Она пыталась забеременеть много раз. В браке с Сергеем Вшивковым ей это не удалось, так как оказалось, что у супругов генетическая несовместимость.

Наталья, будучи беременной, скрывала, кто отец Луны и не называла имени мужчины. Однако встречать ее из роддома пришел и отец ее ребенка Александр Титов. Избранник Натальи работает мужским парикмахером в одном из московских салонов красоты.