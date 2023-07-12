Белгородский губернатор Гладков: мужчина пострадал при обстреле ВСУ села Графовка. Фото: Telegram-канал Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Графовка.

В своем Telegram-канале он рассказал, что в среду, 12 июля, несколько населенных пунктов Краснояружского района оказались под обстрелом со стороны украинской армии.

«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице», - уточнил глава региона.

По его словам, пострадавший с осколочным ранением предплечья и грудной клетки был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Губернатор также сообщил, что в Графовке получила повреждения линия электропередачи. Кроме того, в селе Репяховка осколками повреждены крыша и стены склада.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем украинские неонацисты регулярно атакуют Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.