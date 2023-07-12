Российский полковник рассказал о последствиях при передаче ракет ATACMS Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с Lenta.ru заявил, что ракеты ATACMS, которые, скорее всего, передадут Киеву западные страны, хоть и являются мощным видом вооружения, однако российские войска смогут найти против него способ противодействия.

Специалист отметил, что украинским войскам вряд ли передадут ракеты дальностью более 300 км.

«ATACMS - ракеты, используемые в HIMARS, системах залпового огня. Они летают на расстояние от 150 до 500 км. Думаю, что на Украину поставят ракеты, которые летают не дальше, чем на 300 км», - заявил специалист.

Как отметил Литовкин, ATACMS считается хорошей ракетой, однако «на любую ракету есть противодействие». «Главное, вовремя их обнаружить, мы вполне способны с ними бороться», - уточнил он.

Как писал RT, по словам экспертов, новый пакет помощи Берлина украинским властям никак не изменит ситуацию на фронте, отметив, что боевое применение немецкой техники во время наступления не оправдало возложенных на нее надежд.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут справиться с французскими ракетами SCALP. Как сообщал телеканал «360», крылатые ракеты могут быть сбиты при помощи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор», «Панцирь» и «Бук».