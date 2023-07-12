Названы предметы, взрывающиеся в салоне машины в жару Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что летом в машине опасно держать аэрозольные спреи, защитные «перцовые» баллончики и газовые зажигалки, отметив, что детонация любого из данных предметов из-за своего резкого звука напугает водителя, что может вызвать ДТП.

«Водители возят с собой «перцовые» баллончики для защиты и оставляют их в нишах дверей. При нагреве свыше 50 градусов, такой баллон может детонировать. Если он взорвется в дороге, водитель потеряет контроль, в результате может случиться авария», - рассказал он.

Относительно аэрозолей и газовых зажигалок, Хайцеэр заявил, что взрываясь их флакон выстреливает множеством осколков вокруг, а также могут загореться.

Как сообщал телеканал «360», на фоне сильной жары, которая установилась на данный момент в ряде российских регионов, может пострадать железнодорожное полотно, начиная деформироваться.

Тем временем, как передает «Пятый канал», жара на Урале устанавливает рекорды. Так в Екатеринбурге установлен абсолютный рекорд +40.