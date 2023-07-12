МВД проверит поездку певицы Анет Сай на полицейской машине с мигалками Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградская полиция проведет проверку после появления видео, на котором певица Анет Сай едет на служебной машине ГИБДД в аэропорт. Об этом проинформировало ГУ МВД по региону.

«Назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле госавтоинспекции», - сказано в заявлении полиции.

По информации VOLGOGRAD.KP.RU, в Волгограде Анет Сай выступила на молодежном фестивале, который прошел почти три недели назад. А недавно исполнительница опубликовала в социальной сети видео, в котором ее с концерта отвезли в аэропорт на машине ГИБДД с включенными мигалками.

В результате автомобиль с певицей добрался до волгоградского аэропорта без пробок, и Аней Сай успела на самолет без опозданий. Ролик вызвал негодование со стороны подписчиков певицы, после чего она его удалила.