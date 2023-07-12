Запашный дал совет, как вернуться уехавшим артистам и сбежавшим брендам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предположил, в каком случае уехавшие артисты и покинувшие Россию бренды смогут занять свое место обратно.

В интервью проекту «Так сказать», дрессировщик отметил, что начинать возвращение стоит с новых территорий. И те и другие должны не забывать, что это тоже Россия. Брендам стоит открывать свои магазины в Крыму, Донецке и Луганске. А сбежавшим артистам - отправляться с концертами для жителей Донбасса, Мариуполя.

- И вот, если оттуда мы получим с вами сигнал. Что да, русское всепрощение распространилось и на Хаматову, - сказал он.

Только после подобного жеста со стороны покинувших страну, отметил Запашный, можно будет говорить о принятии, об отмене статусов иноагентов.

Тем временем, Чулпан Хаматова так и не смогла стать своей в Латвии. В Риге в последний момент отменили спектакль с участием актрисы. Она должна была выступать на латышском языке в постановке по мотивам повести Гоголя "Старосветские помещики". Но случился творческий провал.