Фельдшер Пфейфер: йогурт, хранящийся в тепле, может содержать стафилококк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом в детском саду. Фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер ответила, какие опасности таит в себе молочный продукт, если у него нарушены условиях хранения.

Если йогурт стоял при комнатной температуре долгое время или производился с нарушениями, то он становится рассадником опасных бактерий.

В продукте заводятся патогенные микроорганизмы, появляется токсичная продукция их жизнедеятельности.

- Хорошо размножаются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, ротавирус, грибы, которые могут привести к тяжелой интоксикации, - сказала медик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если такой продукт дать ребенку, то ситуация может закончиться плачевно.

Первыми симптомами отравления станут повышенная температура, судороги, жидкий стул, рвота. В таком случае нужно как можно скорее обращаться в больницу.