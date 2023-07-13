Valeurs Actuelles: письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец

Во Франции в Елисейский дворец прислали отрезанный человеческий палец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почтовая служба Елисейского дворца получила по почте отрезанный человеческий палец. Палец находился в письме. Историю рассказывает издание Valeurs Actuelles.

Сообщается, что почтовое отправление с человеческим пальцем служба корреспонденции получила 10 июля, накануне Дня взятия Бастилии. Это национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля.

Палец «поместили в холодильник, где полицейские хранят свои обеды», сообщает издание.

Также сообщается, что человека, чей отрезанный палец находился в письме, уже нашли, и соответствующие службы «позаботятся о нем». Речь идет о медицинских службах, уточняется в публикации.

Официальных комментариев по поводу инцидента из Елисейского дворца не поступало, пишет издание.

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