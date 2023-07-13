СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех человек после потопа в Туапсе

В Туапсе возбудили уголовное дело по исчезновению людей после наводнения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения четверых жителей Туапсе в результате наводнения. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю. Сообщается, что один из пропавших – 15-летний подросток.

«По данным следствия, в ночь на 12 июля 2023 года в результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя на территории Туапсинского района около 5 часов утра один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море», - говорится в сообщении.

В доме находились две женщины и 15-летний подросток, уточнили в СК. Одной из пропавших женщин 19 лет, второй 23 года. Также без вести пропал 67-летний мужчина, который был в машине, смытой потоками воды в море.

Напомним, в Туапсинском районе от наводнения пострадали несколько детсадов, автомобильные мосты, больше 300 жилых домов (включая многоэтажки), магазины, дороги, водопроводы. Всё о последствиях разгула стихии в Туапсе читайте здесь на KP.RU.

Тем временем бесстрашная жительница Туапсинского района вышла со шваброй, нащупала инструментом канализационный люк и начала буквально загонять непокорную воду в нее. Видео здесь на KP.RU.